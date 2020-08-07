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07 августа 2020, 15:42

За обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела - Орда

Михаил Орда. Фото ФПБ
Михаил Орда. Фото ФПБ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя события, происходящие в стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Мы сегодня видим, что определенные силы подводят нас к черте. К черте очень опасной, за которой может быть точка невозврата. И подводят к этому нас люди, которые не раз уже отрабатывали такие сценарии в других странах. Разрушение, хаос и беспорядки - это их работа, - сказал Михаил Орда. - Нас пытаются разделить на чужих и своих, стравить друг с другом. Оглянитесь назад. Это ли не повторение нашей трагической истории? Это все уже было. Было в Великую Отечественную войну. Когда провокаторы разбрасывали листовки и очень красиво обещали счастье и благополучие для каждого белоруса. А в итоге наша страна была оккупирована. Сегодня нам тоже обещают. Тоже разделяют. Это очень опасно. В один миг мы можем лишиться привычной мирной жизни - нашей мирной работы, учебы. Надо просто всем представить, что все это может случиться с нами".

Председатель ФПБ отметил, что все это мы уже видели у соседей. "Когда разделили, распалили общество. Когда стравили людей. Когда устраивали провокации со стрельбой, а потом обвиняли в этом власть. Это тоже один из уровней всем известного и отработанного сценария. Позже выяснилось: не власть в этом виновата, а третьи силы. Но это было уже никому не интересно. Погибли люди. Чьи-то дети, отцы. А те, кто призывал к беспорядкам, просто "кинули" всех, кто им поверил. И сегодня отсиживаются за рубежом. Цель, которую преследуют эти провокаторы и наемники, очевидна: поджечь наш общий дом, в котором мы живем. И если в годы Великой Отечественной войны за всем этим последовала оккупация, то сейчас это может быть интервенция", - подчеркнул он.

Михаил Орда призвал белорусов проявить мудрость и благоразумие. "Мы должны защитить себя и свою безопасность. Вместе стать на защиту нашей страны и того, что нам дорого, - мира, спокойствия, независимости. Наша общая задача - уберечь Беларусь от хаоса и беспредела, к которому нас подталкивают", - добавил он.-0-

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