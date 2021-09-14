За первое полугодие в МНПЦ выполнили 255 трансплантационных операций

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система по лечению в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии в ковидных условиях перестроилась и эффективно функционирует. Об этом заявил сегодня журналистам директор центра Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Олег Руммо, несмотря на сложную ковидную обстановку, был принят ряд мероприятий, которые позволили сохранить высокий уровень оказания медицинской, хирургической и трансплантационной помощи. "По итогам 2020 года количество трансплантационных операций, по сравнению с самым успешным для белорусской трансплантации 2019 годом, снизилось на 13,8% и составило 464 органных трансплантаций. В Европе снижение такой активности было несколько большим, чем в Беларуси. В среднем они просели примерно на 20%. Это позволило нам подняться в рейтинге передовых трансплантационных держав по количеству операций на 1 млн населения. По данным рейтинга, мы находимся на 19-м месте в мире", - подчеркнул он.

По словам директора, увеличился объем трансплантационной помощи населению. За первое полугодие текущего года было выполнено 255 операций. Из них 48 по трансплантации печени, 181 - почек, 22 - сердца и 4 - легких.

"Вместе с тем, несмотря на ковидные ограничения, мы продолжили развивать международное сотрудничество. Это ознаменовалось не только лечением в МНПЦ иностранных пациентов, но и открытием новых кооперативных связей. Так, в сентябре 2020 года нашей командой была выполнена первая в истории операция по трансплантации почки маленькому ребенку. Центр и сейчас продолжает проводить подобные операции, которые выполняются вместе с ведущей педиатрической клиникой Армении", - добавил директор МНПЦ.

Олег Руммо также отметил, что уделяется особое внимание повышению подготовки кадров из регионов бывшего СССР. К слову, большая группа узбекских трансплантологов сейчас проходит стажировку в центре.-0-