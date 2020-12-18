За подарками – в Dana Mall. Рождество и Новый год все ближе!

Рождество и Новый год – время радости, волшебства и подарков. Что-нибудь приятное надо подарить родным, любимым, друзьям, и даже себе! Ведь такое это время, когда желания исполняются, а мечты сбываются. Лучший шопинг в предновогодние дни – в Минске, в крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall!

Пандемия меняет привычки всего человечества. Китай переживает бум внутреннего туризма. В мадридских гостиницах – наплыв испанцев. Даже сами мадридцы с удовольствием проводят уикенды в роскошных отелях столицы: когда еще за относительно небольшие деньги почувствуешь всю премиальность сервиса на пять звезд?

А в Беларуси – разгар предновогоднего шопинга. Закрытые границы сделали невозможными марш-броски "на закупы" в Белосток и Вильнюс. И вдруг стало понятно, что на дорогом "шенгене" можно здорово сэкономить! Все известные бренды есть и в наших магазинах, коллекции – те же, что в Барселоне и Париже, да и скидки вполне себе европейского уровня!

В ТРЦ "Дана Молл" приняты все меры безопасности

Хотите убедиться – загляните в торговый центр Dana Mall. Именно сюда впервые ступили многие международные бренды, открывая свои магазины в Беларуси. Именно здесь прописались все ведущие производители нашей страны. Одежда и обувь, парфюмерия и аксессуары, бытовая техника и товары для спорта – в ТРЦ Dana Mall найдутся покупки на любой вкус!

За лучшими подарками к Новому году и праздничным настроением – добро пожаловать в Минск, в ТРЦ "Дана Молл"

И все богатство выбора – по лучшим ценам, ведь здесь с последней, "черной" пятницы ноября здесь стартовало время новогодних распродаж и акций!

Проценты скидок и специальные акционные цены – в каждом магазине. И даже бывалым шопоголикам трудно удержаться от соблазна что-нибудь приобрести. Ведь даже небольшой сувенир может стать отличным новогодним подарком!

Две подружки вышли из магазина, что-то бурно обсуждая.

– Мы в Stradivarius ходили, там довольно много скидок. Можно подобрать подарки родным и близким. Например, любимой подруге! – переглянулись девчонки. – Очень здорово, что в предновогоднее время устраиваются такие акции!

Подруги очень рады, что в предновогоднее время устраиваются такие акции!

Отцу семейства маленькая дочка на руках долго рассказывать о своих впечатлениях не позволила – ребенку хотелось к елке, а не в магазины! Но кое-что папа успел рассказать:

– Мы еще осматриваемся и прицениваемся. Скидки есть очень значительные, поэтому выбор большой, надо внимательно к нему подойти. Раньше ездили в Вильнюс, теперь делаем покупки здесь, у нас – все есть, нравится. И скидки радуют!

Отец семейства доволен, что теперь не нужно ездить в Вильнюс за покупками

Еще одна семья – и вновь речь о том, что без подарков к Новому году в Dana Mall не останешься!

– Мы часто посещаем торговые центры. На сегодняшний день в Минске выбор достаточно большой, можно и не ездить за покупками в ближайшие страны. Тем более, что все равно пока не получится. Скидок в Dana Mall много, поэтому пришли за покупками всей семьей – ищем обновочки и подарочки к Новому году! – улыбается покупательница.

Скидок в Dana Mall много, поэтому за покупками приходят всей семьей

Кое-кто уже успел сделать выбор: мужчина, опекаемый супругой, тащит на выход к машине габаритную коробку.

– Мы себе подарок только что сделали. Дети собирали фишки, и мы купили пароварку по цене в два раза ниже обычной. Мы рядом живем, часто сюда заглядываем. Раньше часто за границу ездили, а сейчас не получается, но выгодные покупки можно сделать и у нас! – считает он.

Супруги часто приходят в Dana Mall за выгодными покупками

А кто-то еще и в магазин не успел зайти!

– К магазинам еще не присмотрелись. Пока что довольствуемся красотой оформления. Восхищены новогодней елкой, украшением торгового центра. Сразу появляется отличное предновогоднее настроение. А сейчас и за покупками отправимся. Мы слышали про скидки, и это очень приятно. Здесь много магазинов брендовой одежды, так что выбор большой! – считает мама со взрослой дочерью.

Мама со взрослой дочерью довольны большим количеством магазинов брендовой одежды

Праздник в Dana Mall действительно уже наступил! Как и в прошлые годы, в главном атриуме установлена необычной красоты новогодняя елка. На этот раз композиция называется "Волшебный лес", и дети в восторге от анимированных фигур различных зверей и птиц. А два сказочных оленя из упряжки Санты даже готовы спеть рождественские песни по велению ребятни – достаточно нажать на специальную кнопку!

В ТРЦ "Дана Молл" новогодняя сказка уже наступила!

Ожившие фигурки вокруг елки с радостью делятся с нами своим новогодним настроением

Олени из упряжки Санты даже поют – стоит только нажать на специальную кнопку под елкой

По украшению к Новому году Dana Mall уже давно не уступает лучшим торговым центрам Европы – такой елки нет ни в лондонском универмаге "Хэрродс", ни в парижской "Галери Лафайет"! О волшебной сказке, которая каждый день зажигает огни, знают уже все минчане и гости нашей столицы из регионов – сюда специально приходят и приезжают только для того, чтобы сфотографироваться у лесной красавицы. Лучшей новогодней фотозоны в городе просто нет!

В "Дана Молл" установлена не просто новогодняя ель, а законченная тематическая экспозиция с элементами анимации и примесью волшебства

А еще стоит обратить внимание на огромные экраны в главном атриуме ТРЦ Dana Mall. На них в цвете и красках сияет изображение Минска завтрашнего дня – многофункционального комплекса Minsk World. Кстати, рассмотреть в деталях, каким будет новый район белорусской столицы, можно благодаря масштабному макету, который установлен прямо за новогодней елкой.

Это правда: в ТРЦ Dana Mall можно приобрести и очень ценный для каждой семьи новогодний подарок – собственную квартиру в комплексе Minsk World! Лучший сюрприз к празднику!

Лучший подарок к празднику – собственная квартира в комплексе Minsk World

Ведь именно в это чудесное новогоднее время проводится невероятная рождественская акция на покупку квартир в комплексе Minsk World. Цена квадратного метра стартует с 2300 рублей!

Рождественская акция – это еще и улучшенные условия рассрочки. Прямо сейчас квартиру в определенных домах комплекса можно приобрести в длительную беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев!

Для оформления договора не требуется ни справок, ни поручителей – только паспорт!

Необходимое условие – оплата от 30% стоимости квартиры. На остальную сумму предоставляется рассрочка без каких-либо процентов!

Особые условия – для медиков, учителей, работников IT-сферы и молодоженов: для них скидки на стоимость квартир достигают 20%!

И не стоит откладывать на потом то, что можно сделать уже сегодня. Рождественская акция продлится только до 11 января 2021 года. Как бы, увлекшись празднованием, не опоздать!

Можно также использовать выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а впоследующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

К счастью для покупателей ТРЦ Dana Mall, отдел продаж жилой и коммерческой недвижимости открыт прямо в главном атриуме! Он работает ежедневно с 9:00 до 22:00.

В соседнем здании, бизнес-центре Dana Center по адресу: ул. Мстиславца, 9 в офисе продаж также можно приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World. Работает отдел в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00.

Для приобретения недвижимости также можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

За лучшими новогодними подарками – в ТРЦ Dana Mall! И пусть под елкой найдется ваша новая столичная квартира!

Размещение рекламы на БЕЛТА