За пределами Минска и областных центров будут работать 10 ангиографических комплексов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10 ангиографических комплексов будут работать за пределами Минска и областных центров с третьего квартала этого года, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем, что в ближайшее время, начиная с третьего квартала, за пределами Минска и областных городов будут работать 10 ангиографических комплексов", - сказал Владимир Караник.

По его словам, это позволит в случае, например, инфаркта, когда фактор времени является ключевым, вовремя оказать пациенту необходимую помощь. Если удается в ближайшее время выполнить ангиографию и восстановить кровоснабжение миокарда, человек возвращается к нормальной полноценной жизни с минимальными последствиями.

Что касается концепции опорных клиник, которая была согласована с Президентом, таковые создаются в 11 городах. Клиники оснастят ангиографом, магнитно-резонансным томографом, компьютерным томографом и современной операционной. Тем самым реализуется концепция "золотого часа", когда пациенту, где бы он ни проживал, в экстренной ситуации в течение этого времени может быть оказана самая современная высокотехнологичная медицинская помощь.

Владимир Караник также обозначил планы по переоснащению высокотехнологичной техникой. Сейчас в стране функционируют 106 компьютерных томографов. В ближайшее время планируется обновить те из них, которые используются более 10 лет, а также дооснастить под полную потребность медучреждения, где они необходимы. Министр считает правильным подход, когда подобное оборудование размещается там, где оно не будет простаивать. Медицинская техника устаревает раньше, чем она механически и технически изнашивается. Поэтому разумно создавать опорные клиники, где оборудование будет интенсивно использоваться, постоянно поддерживаться, обслуживаться и, как только вырабатывает свой ресурс, оперативно меняться.

Более того, сейчас в стране идет переоснащение службы скорой помощи. В планах - закупить 200 хорошо оборудованных машин. Восстановлена работа санитарной авиации. Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям определяется регламент работы по оперативной доставке пациентов. В числе новых направлений - так называемые отделения неотложной помощи, где можно получить консультативную помощь, динамическое наблюдение в течение 12-24 часов и определить, переводить пациента на стационарный этап или с полными рекомендациями передать врачу общей практики для дальнейшего сопровождения.

Владимир Караник сегодня посетил новый корпус Борисовской ЦРБ, где имеется компьютерный томограф, ангиографическое отделение и кардиореанимация.-0-

Ситуация с коронавирусной инфекцией продемонстрировала лучшие черты отечественной медицины - Караник "Когда потребовала ситуация, невзирая на специальности - пульмонологи, хирурги, реаниматологи - все включились в эту борьбу и выполнили свой долг высокопрофессионально и с полной ответственностью", - сказал министр здравоохранения.