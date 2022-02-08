За романтикой деревенской жизни. Как пандемия повлияла на отдых белорусов?

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество агроусадеб достигло почти 3,2 тыс. (всего агроусадеб по состоянию на 1 января 2022 года - 3150, из них 37 на базе сельхозорганизаций). Об этом сказала председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова во время заседания круглого стола БЕЛТА "Переориентация туристической отрасли. В каком направлении двигаться?".

Во время пандемии белорусы стали активно интересоваться тем, как можно хорошо отдохнуть у себя на родине, а параллельно узнали много нового и интересного про историю, традиции и культуру своей страны. "В Беларуси в последнее время особой популярностью пользуется агроэкотуризм. На сегодня в стране насчитывается около 3,2 тыс. агроусадеб (за 2021 год появилось более 200 новых агроусадеб), несмотря на самое сложное положение в туризме за всю историю, - сказала Валерия Клицунова. - Это направление активно развивается. Набирают популярность программы, связанные со здоровым образом жизни, велоспортом, байдарками, йогой, а также всякого рода мастер-классы - по сбору трав, грибов, хлебопечению, изготовлению натуральной косметики и многое другое".

БОО "Отдых в деревне" - некоммерческая организация, созданная в 2003 году. В ее состав входит более 700 человек. Главным образом это жители сельской местности Беларуси, которые хотят освоить новую профессию и организовать на своих усадьбах мини-гостиницы типа Bed&Breakfast. В задачи организации входит привлечение граждан к занятию сельским и экологическим туризмом, усиление их экономической и социальной активности, популяризация сельского и экологического туризма среди населения, содействие развитию национального законодательства и международного сотрудничества.-0-