За сутки почти 1 тыс. авто снимается с регистрационного учета в связи с утилизацией

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки практически 1 тыс. авто снимается с регистрационного учета в связи с утилизацией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году" первый заместитель начальника главного управления ГАИ МОБ Министерства внутренних дел Вадим Гаркун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прогнозируя ситуацию, которая складывается с учетом изменения налогового законодательства, мы разработали предложения по упрощению порядка снятия транспортного средства с учета в связи с его утилизацией. Что касается новшеств, это введение нормы, по которой транспортное средство можно с 1 марта текущего года снять с государственного учета в Госавтоинспекции по заявительному принципу", - сказал Вадим Гаркун.

Чтобы снять с учета транспортное средство, автовладельцу необходимо обратиться в ГАИ с соответствующим заявлением. Госавтоинспекция проведет проверку и при отсутствии информации об участии авто в движении в течение последних трех лет снимет авто по заявлению владельца без предоставления каких-либо документов.

По словам представителя ГАИ, многие не снимали с учета свои автомобили, поскольку не было понуждающего фактора. "Не было нормы, обязывающей водителя снимать транспортное средство с регистрационного учета в связи с тем, что оно выбыло из участия в дорожном движении. Кроме того, еще не все граждане поняли, что обладание транспортным средством - это ответственность. В частности, в случае ДТП собственник транспортного средства может нести в суде ответственность за вред, которое авто нанесло третьим лицам, - пояснил он. - С учетом динамичного развития законодательства менталитет населения стал меняться. Особенно в связи с введением ответственности собственника авто за нарушение ПДД. Люди стали понимать, что штраф за нарушение скоростного режима будет приходить владельцу авто".-0-