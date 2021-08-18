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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 463 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнен 21 581 тест. Всего в стране проведено 7 582 577 тестов.Более 1,51 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,21 млн прошли полный курс вакцинации.-0-