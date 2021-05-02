2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 361 063 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 351 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 814 тестов. Всего в стране проведено 5 887 035 тестов.-0-