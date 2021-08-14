Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 459 998 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 454 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1151 пациент с COVID-19, выписаны 1079. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3593 пациента с выявленным коронавирусом.За минувшие сутки выполнено 18 610 тестов. Всего в стране их проведено 7 521 634.-0-