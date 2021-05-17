17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 377 532 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 367 840 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2711 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 315 тестов. Всего в стране проведено 6 105 215 тестов.-0-