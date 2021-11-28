28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 651 839 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 638 844 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 797 тестов. Всего в стране проведено 10 366 695 тестов.-0-