За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1 851 пациент с COVID-19, выписаны - 2 422. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 152 453 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 129 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 715 тестов. Всего в стране проведено 3 487 468 тестов.-0-