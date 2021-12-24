24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1921 пациент с COVID-19, выписаны 2153. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 691 072 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 683 403 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5466 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 21 716 тестов. Всего в стране проведено 10 919 017 тестов.-0-