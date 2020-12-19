За сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1 931 пациент с COVID-19, выписаны 2 037. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 171 579 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 149 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 835 тестов. Всего в стране проведено 3 748 073 теста.-0-