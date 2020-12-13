13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1961 пациент с COVID-19, выписаны 2542. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 160 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 138 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 856 тестов. Всего в стране проведено 3 609 517 тестов.-0-