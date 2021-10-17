17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2173. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 571 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 545 245 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4402 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 500 тестов. Всего в стране проведено 9 116 950 тестов.-0-