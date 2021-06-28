28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 441 пациент с COVID-19, выписаны 196. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 415 780 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 503 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3122 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9935 тестов. Всего в стране проведено 6 764 743 теста.-0-