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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 8231 пациент с COVID-19, выписаны 1248. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 769 076 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 757 436 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6132 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 38 828 тестов. Всего в стране проведено 11 909 629 тестов.-0-