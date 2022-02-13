13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 8921 пациент с COVID-19, выписаны 2043. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 831 966 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 817 900 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6253 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 538 тестов. Всего в стране проведено 12 137 806 тестов.-0-