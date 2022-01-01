За сутки в Беларуси зарегистрировано более 90 гололедных и холодовых травм

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 17 ноября 2021 года по 1 января 2022 года зарегистрированы 5904 пострадавших с гололедной и холодовой травмами. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки зарегистрировано более 90 гололедных и холодовых травм.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 537 человек (за сутки 22). Холодовые травмы диагностированы у 32 пациентов (за сутки один человек), гололедные - у 505 (за сутки 21). В больницы госпитализированы 102 человека (за сутки - два).

В Витебской области зарегистрирован 1381 пациент (за сутки - 18). Холодовые травмы диагностированы у 68 пациентов (за сутки один человек), гололедные - у 1131 (за сутки 17). В больницы госпитализированы 126 человек (за сутки три).

В Гомельской области зарегистрированы 1005 таких пациентов (за сутки 16). Холодовые травмы диагностированы у 21 человека (за сутки не было), гололедные - у 984 (за сутки 16). В больницы госпитализированы 97 человек (за сутки два).

В Гродненской области - 722 пациента (за сутки семь). Холодовые травмы диагностированы у 21 пациента (за сутки нуль), гололедные - у 701 (за сутки семь). В больницы госпитализированы 167 человек (за сутки один).

В Могилевской области зарегистрированы 1025 пациентов (за сутки восемь). Холодовые травмы диагностированы у 21 пациента (за сутки не было), гололедные - у 1004 (за сутки восемь). В больницы госпитализированы 100 человек (за сутки нуль).

В Минской области зарегистрированы 638 пациентов (за сутки семь). Холодовые травмы диагностированы у 27 пациентов (за сутки нет), гололедные - у 611 (за сутки семь). В больницы госпитализированы 62 человека (за сутки - нуль).

В Минске - 596 пациентов (за сутки 13). Холодовые травмы диагностированы у семи человек (за сутки не было), гололедные - у 589 (за сутки 13). В больницы госпитализированы 54 человека (за сутки - нуль).-0-