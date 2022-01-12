12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1010 пациентов с COVID-19, выписаны 1046. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 710 632 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 703 216 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5757 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 35 423 теста. Всего в стране проведено 11 245 599 тестов.-0-