7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1012 пациентов с COVID-19, выписан 1001. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 666 137 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 655 001 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 5301 тест. Всего в стране проведено 10 545 014 тестов.-0-