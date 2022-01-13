13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1096 пациентов с COVID-19, выписаны 1308. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 711 728 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 704 524 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5774 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 984 теста. Всего в стране проведено 11 272 583 теста.-0-