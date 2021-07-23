23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19, выписаны 1166. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 438 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 432 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3376 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 976 тестов. Всего в стране проведено 7 168 204 теста.

Более 1,30 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 832,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-