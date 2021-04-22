22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 348 486 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 338 927 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2463 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 895 тестов. Всего в стране проведено 5 723 427 тестов.-0-