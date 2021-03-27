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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1212. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 317 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 308 216 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2211 пациентов с выявленным коронавирусом. За минувшие сутки выполнено 19 129 тестов. Всего в стране их проведено 5 310 667.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!