27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1216 пациентов с COVID-19, выписаны 1412. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 390 203 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 380 677 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 854 теста. Всего в стране проведено 6 268 554 теста.-0-