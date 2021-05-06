6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 364 951 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 355 531 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 740 тестов. Всего в стране проведено 5 939 162 теста.-0-