23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1252 пациента с COVID-19, выписаны 1599. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 386 025 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 376 453 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2771 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 920 тестов. Всего в стране проведено 6 211 780 тестов.-0-