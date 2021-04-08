8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 331 808 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 322 223 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 18 261 тест. Всего в стране проведено 5 496 424 теста.-0-