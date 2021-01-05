5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 203 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 184 574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1471 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 3452 теста. Всего в стране проведено 4 050 922 теста.-0-