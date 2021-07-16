Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1276 пациентов с COVID-19, выписан 1361. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 432 388 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 425 907 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3306 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 511 тестов. Всего в стране проведен 7 054 581 тест.-0-