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16 июля 2021, 13:00

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1276 пациентов с COVID-19, выписан 1361

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1276 пациентов с COVID-19, выписан 1361. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 432 388 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 425 907 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3306 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 511 тестов. Всего в стране проведен 7 054 581 тест.-0-

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