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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1276 пациентов с COVID-19, выписаны 1455. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 352 950 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 343 557 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 868 тестов. Всего в стране проведено 5 778 401 тест.-0-