7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 330 536 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 320 844 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2314 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 231 тест. Всего в стране проведено 5 478 163 теста.-0-