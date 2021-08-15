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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1305 пациентов с COVID-19, выписаны 1418. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 461 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 455 521 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3604 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнен 20 401 тест. Всего в стране проведено 7 542 035 тестов.-0-