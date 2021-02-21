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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 278 312 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 268 530 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1912 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 376 тестов. Всего в стране проведено 4 790 333 теста.-0-