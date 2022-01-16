16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1348 пациентов с COVID-19, выписан 1531. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 715 643 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 708 700 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5824 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 843 теста. Всего в стране проведено 11 339 787 тестов.-0-