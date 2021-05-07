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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 366 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2612 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 927 тестов. Всего в стране проведено 5 958 089 тестов.-0-
Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили 3,3% населения