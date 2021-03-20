20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1355 пациентов с COVID-19, выписаны 1280. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 309 293 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 300 096 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2148 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 938 тестов. Всего в стране проведено 5 197 633 теста.-0-