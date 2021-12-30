30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1380 пациентов с COVID-19, выписаны 1615. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 697 600 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 690 505 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 5561 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 089 тестов. Всего в стране проведено 11 022 249 тестов.-0-