23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписан 1461. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 643 372 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 627 789 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4979 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5650 тестов. Всего в стране проведено 10 228 936 тестов.-0-