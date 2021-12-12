12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1454 пациента с COVID-19, выписаны 1977. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 674 723 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 665 432 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 016 тестов. Всего в стране проведено 10 671 855 тестов.-0-