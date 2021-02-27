27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1459 пациентов с COVID-19, выписан 1491. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 285 959 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 276 234 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 780 тестов. Всего в стране проведено 4 879 018 тестов.-0-