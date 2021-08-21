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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1467 пациентов с COVID-19, выписан 1431. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 468 415 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 462 244 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 18 457 тестов. Всего в стране проведено 7 641 817 тестов.-0-