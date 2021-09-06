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Кочанова: избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1473 пациента с COVID-19, выписаны 1119, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 492 399 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 484 112 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3847 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 13 810 тестов. Всего в стране их проведено 7 913 616.-0-