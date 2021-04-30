30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 358 738 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 349 013 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 919 тестов. Всего в стране проведено 5 850 328 тестов.

По данным на 30 апреля, более 291,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 111,4 тыс. - прошли полный курс вакцинации. -0-