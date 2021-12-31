31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19, выписаны 1777. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 699 110 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 692 282 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5578 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 317 тестов. Всего в стране проведено 11 043 566 тестов.-0-