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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента с COVID-19, выписаны 1597. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 284 500 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 274 743 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1957 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 458 тестов. Всего в стране проведено 4 861 238 тестов.-0-