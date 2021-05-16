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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 376 341 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 367 097 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 711 тестов. Всего в стране проведено 6 090 900 тестов.-0-