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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1663 пациента с COVID-19, выписаны 1608. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 275 322 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 264 976 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1894 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 20 643 теста. Всего в стране их проведено 4 753 338.-0-